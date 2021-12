Quem deve ser o quarto eliminado do BBB 14?

A terça-feira, 21, foi agitada na casa do Big Brother Brasil 14. Depois da eliminação de Rodrigo, Pedro Bial comandou mais uma prova de líder e ordenou a formação do quarto paredão fase turbo do reality show.

Cássio conquistou a liderança, com a vitória da equipe laranja no jogo do quebra-cabeça. Em seguida, Bial pegou os participantes de surpresa ao anunciar a votação para a berlinda.

O líder imunizou Valter Slim, Diego, Letícia e Vagner e indicou Marcelo para o quarto paredão. Princy e Vanessa foram as mais votadas pelos outros participantes e se juntaram a Marcelo.

Vanessa ficou surpresa por receber muitos votos (6) na casa.

