Quatro baianas representam o estado em programa de Raul Gil

O talento das baianas Nay Caldas e Sheila Oliveira, ambas de Salvador, Mila Santana, de Simões Filho, e Deise Novaes, de Paulo Afonso, é tão grande que as quatro meninas estão representando o Estado na terceira edição do concurso "Mulheres que Brilham", no Programa Raul Gil (SBT).

Foram nove mil mulheres de todo o Brasil inscritas no quadro, mas a voz das baianas conquistou a produção do programa, fazendo com que elas

ficassem entre as 48 selecionadas.

Agora, elas estão ensaiando bastante para soltar o gogó em rede nacional, na tentativa de conquistar a oportunidade de firmar contrato com a Sony, uma das maiores gravadoras da indústria fonográfica, além de ter a grande oportunidade de ficarem conhecidas noPaís. Conheça um pouco mais sobre esses talentos.



Terceira edição



A terceira edição do concurso "Mulheres que Brilham" é um projeto da Bombril, que tem o objetivo de revelar um talento feminino da música. Com o novo formato, agora as calouras são julgadas por cinco jurados (Maurício Manieri, Deborah Blando, Deise, do grupo FatFamily, maestro Eduardo Lages e o tradicional José Messias), precisando conquistar pelo menos a aprovação de três deles para chegar às próximas fases.



A vencedora será contemplada com a produção e gravação de um CD e um ano de contrato com a Sony Music. Do total de 48 selecionadas, 24 serão classificadas após as apresentações e, desse montante, sairão as 10 finalistas que se apresentarão a partir de julho. A cada programa uma menina será eliminada até a grande final, prevista para acontecer em setembro. Agora é torcer muito para as nossas baianas.

