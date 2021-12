Quarta temporada de The Walking Dead começa com romances

Após sete meses de espera, finalmente foi exibido, na noite de terça-feira, 15, na Fox, o primeiro episódio da quarta temporada de The Walking Dead. Pelo que foi visto nessa premiere, parece que a temporada será marcada pelo romance entre os personagens.

O episódio, chamado 30 dias sem acidentes, se passa um mês depois que Rick Grimes (Andrew Lincoln) trouxe os habitantes de Woodbury para morar com os outros na prisão. Nesse período, o local se transformou em uma verdadeira fazenda, com plantações e criação de animais. Tudo está em paz e nada parece abalar a comunidade, nem os errantes que ficam encostados nas cercas, algo tão normal que as crianças do local já tinham dado até nomes a cada um deles.

Nessa maresia, o episódio mostrou alguns casais na prisão. Tyreese (Chad L. Coleman) com Karen (Melissa Ponzio), Beth Green (Emily Kinney) com Zack (Kyle Gallner) e, claro, o casal 20 da série Gleen (Steven Yeun) e Maggie (Lauren Cohan).

Com o ritmo lento, porém, tenso, 30 Dias sem Acidente focou em duas história: a do grupo que foi para uma ronda pegar suprimentos e a de Rick, que encontrou uma sobrevivente no meio do mato.

Enquanto a primeira foi a responsável pelo melhor momento do episódio, com direito a uma "chuva" de errantes, a segunda serviu para mostrar como ainda é preciso ter mais medo dos humanos do que dos próprios "zumbis".

Novidades no elenco

Dos novos personagens apresentados, dois podem ser destacados: Bob (Lawrence Gilliard Jr.) e Patrick, vivido pelo ator Vincent Martella (o melhor amigo de Cris na série Todo Mundo Odeia Cris).

Bob é um médico que, pelo que foi mostrado, é alcóolotra e deve colocar o grupo em problemas por conta da doença. Já Patrick é um jovem que deveria servir para fazer dupla com Carl (Chandler Riggs, que cresceu bastante desde a terceira temporada e está com a voz mais grossa). Porém, o personagem é responsável pela cena mais tensa do episódio, que vai dar o gás para a quarta temporada decolar.

Que venha Infected, o segundo episódio na próxima terça-feira, 22.

adblock ativo