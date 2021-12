Gugu Liberato vai ressuscitar o quadro "Banheira do Gugu", um dos maiores sucessos de seu programa nos tempos do SBT. A atração estreia na noite desta quinta-feira, 28, no programa do apresentador, agora pela Record.

Ainda não se sabe se o quadro terá uma modelo-referência - papel antigamente ocupado por Luiza Ambiel -, para brincar de pegar sabonetes e "afogar" os participantes.

Quadro "Banheira do Gugu" volta ao ar na Record

