Público e críticos elogiam final de Verdades Secretas

Verdades Secretas chegou ao fim na noite de sexta-feira, 25, e foi elogiada pelos internautas nas redes sociais. A hashtag #verdadessecretas liderou os assuntos mais discutidos no Twitter em todo o mundo durante a exibição.

"#VerdadesSecretas com um final surpreendente. Adorei a @Camiqueirozreal e sua vingança. Meticulosa. Menina, você vai longe!!!", escreveu uma internauta. "Fazia tempo que nao tinha um final de novela tao bom.", postou outro.

O desfecho também foi elogiado por críticos. Para Carla Bittencourt, do jornal Extra, o final foi "espetacular. "O desfecho de seus personagens foi coerente com a história contada desde o início e o autor não se preocupou se poderia chocar ou não", escreveu.

Thiago Forato, do Na Telinha, considera Verdades Secretas a novela do ano. "Sem pastelão, com uma temática adulta, tratando de temas pertinentes para a sociedade e servindo até como alerta, "Verdades Secretas" entra na história da teledramaturgia".

Já Daniel Castro, do Notícias da TV, fez ressalvas sobre o final. "O capítulo final teve também sua cota de machismo. O pai que volta para buscar a filha que acabou de perder a mãe, além de Fanny rastejando-se aos pés de Anthony e pegando um novo garotão, Leo, como se só fosse possível ser feliz ao lado de outro homem.", escreveu.

Além do sucesso nas redes sociais, a novela liderou a audiência de forma isolada, com média de 25 pontos (cada ponto equivale a 65 mil domicílio em São Paulo).



Confira uma das principais cenas do final da novela:

