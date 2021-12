Psicólogos analisam o perfil de Juliana na novela Em Família

Fantasia versus realidade: o comportamento de Juliana (Vanessa Gerbelli) deixa o telespectador na dúvida se ela foi ou não capaz de matar Gorete (Carol Macedo) para ficar com sua filha, Bia (Bruna Faria), na novela "Em Família", da Globo.



Obcecada pela menina, a personagem acabou com o próprio casamento e se uniu ao pai da criança, Jairo (Marcello Melo Jr.) A dona de casa parece não ter discernimento entre o que é certo ou errado. Tentou comprar a menina, sequestrou uma criança na praia e mais recentemente parece temer as acusações de ser a assassina da empregada.

O comportamento de Juliana beira à loucura em várias situações expostas na trama, mas será que isso existe na vida real? Psicólogos dizem que sim, só que em menor escala. "Ela representa a exacerbação do papel de mãe, indo às raias da patologia. Tudo que é exagero pode virar um problema psicológico Isso pode acontecer com o ciúme ou com o sexo", explica o psicoterapeuta e escritor Ailton Amélio da Silva.

Para Jacob Pinheiro Goldberg, psicanalista e autor do livro Psicologia em Curta-metragem, a obsessão e fixação de Juliana podem se enquadrar em uma síndrome que existe, mas com casos menos agudos. "Ela se apropriou da personalidade da empregada. A menina foi o gatilho de um processo de sair de si mesma, pois o que parece é que Juliana não quer viver a sua vida", diz o especialista.



Obcecada



É importante deixar claro que os dois psicólogos não acompanham a trama das nove, e analisaram apenas a descrição do perfil de Juliana. A irmã de Chica (Natália do Vale) surgiu na segunda fase da trama doce, amiga e disposta a ser mãe. Vinte anos depois, ela começou a agir como se fosse mãe de Bia.

Em Família está na reta final. A trama termina no dia 18 de julho e, até lá, o público ainda pode ter uma surpresa com a história de Juliana. Nos próximos capítulos, Guiomar (Jessika Alves) vai deixar escapar que existe um segredo.

Mesmo grávida, Juliana vai passar a viver separada do marido. Ele se mudará para a comunidade onde vivia antes de conhecê-la, enquanto ela permanecerá em seu apartamento no Leblon.

