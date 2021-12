Protagonista da série britânica "Doctor Who" será uma mulher

A atriz inglesa Jodie Whittaker será a primeira mulher a interpretar o personagem protagonista de "Doctor Who", a cultuada série de ficção científica da BBC, anunciou neste domingo, 16, o canal britânico.

A atriz de 35 anos, da série policial "Broadchurch", fará sua estreia na série no episódio especial de Natal 2017, indicou a BBC, que lançou neste domingo um breve trailer, logo após a final o torneio de tênis de Wimbledon.

Criada em 1963, a série "Doctor Who" bateu o recorde de longevidade na categoria de série SF, segundo o livro Guinness dos recordes.

"Doctor Who" narra as aventuras do personagem principal, um alienígena da raça dos Senhores do Tempo (Time Lords), chamado Doutor que viaja a bordo de uma máquina que pode viajar através do espaço e tempo e que aparenta uma cabine telefônica azul.

Jodie Whittaker será a 13ª a interpretar o papel, após o escocês Peter Capaldi que fazia o papel desde 2013.

A série celebrou o seu 50º aniversário há quatro anos, transmitindo simultaneamente em cerca de 100 países um episódio especial.

