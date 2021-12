Programas de culinária apresentam novidades

O canal GNT iniciou a semana com a estreia das novas temporadas de seus programas de culinária. Começou na segunda, com o Bela Cozinha, de Bela Gil; nesta quarta, a atriz Carolina Ferraz reapareceu à frente do Receitas da Carolina, que passa a ter um novo cardápio. Já nesta quinta-feira, a noite do GNT será toda dedicada à gastronomia. Às 20h30, Rodrigo Hilbert volta com o Tempero de Família.

O ator vai até Santa Catarina, sua terra natal, para contar a história dos ingredientes que estão nas receitas dos livros de sua família. Na sequência, às 21h, o chef Olivier Anquier comanda mais uma temporada do Diário do Olivier, com receitas da Índia e da Tailândia.

Às 21h45, em Que Marravilha! Chato pra Comer, Claude Troisgros volta para salvar a refeição daqueles que são enjoados na hora de comer. Na sequência, às 22h30, a emocionante e deliciosa disputa entre o #TimeDoClaude, #TimeDoFelipe e #TimeDoAndre volta na segunda temporada de The Taste Brasil.

