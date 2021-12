Programa Se Joga vai voltar ao ar na Globo aos sábados, afirma colunista

O programa Se Joga, com Fernanda Gentil, Érico Braz e Fabiana Karla, deve voltar ao ar na Globo em março. Segundo a colunista Cristina Padiglione, do jornal O Globo, a atração agora será semanal nas tardes de sábado. Na nova versão, o programa perde seus quadros de humor.

Criado para ocupar a vaga do Vídeo Show, o programa não salvou a Globo de derrotas para o quadro A Hora da Venenosa, da Record, e desagradou o público que ainda curtia o Video Show.

A chegada da pandemia fez o programa sair do ar, dando lugar a uma versão extendida do Jornal Hoje, que teve uma performance superior a todas as tentativas da Globo em combater o quadro de fofocas comandado por Fabíola Reipert na concorrência.

