Programa Muito + não passa de entretenimento barato

Na tentativa de aumentar a audiência da emissora nas tardes e entrar pela briga direta com a Rede TV!, a Record e o SBT no horário, a Band aposta tudo o que pode no programa Muito +. Desde que estreou, em janeiro desse ano, a atração tem cumprido bem o seu papel. O que mais se faz é falar da vida particular dos outros, requentar polêmicas, inventar boatos e deixar no ar intrigas. Tudo por um objetivo bem simples: destruir a credibilidade dos famosos.

A atração, exibida diariamente ao vivo, reúne os apresentadores Adriane Galisteu, Rita Batista, Lysandro Kapila, Vinícius Gomez (Gominho), um telão colorido e um enorme sofá, batizado de 'Laranjão'. É descrita pela própria emissora como "uma revista eletrônica que aborda as celebridades através de toda experiência de quem conhece o outro lado". O outro lado, é a própria apresentadora que afirma: ”Convivo com famosos e paparazzi o tempo todo. Já fui aos principais eventos, conheço os bastidores das festas e admito, adoro aparecer!”.

Só que o fato de ela ser celebridade não lhe dá o direito de levantar desconfianças, atirar para todos os lados deixando o telespectador na dúvida e entrar na vida particular dos famosos sem apresentar provas ou evidências concretas. Para alimentar os interessados nesse tipo de negócio, no meio de tanta fofoca, já disseram que Sandy estava grávida e induziram a maior confusão no twitter; afirmaram que Luan Santana e sua backing vocal estão tendo um caso; deram pitaco na intimidade de Ana Hickmann; alardearam que a atriz Rita Guedes, que estava um período em Los Angeles, havia morrido misteriosamente. Todas as "notícias", sem confirmação nenhuma, vale registrar, parecem jogo de cena.

Em pouco tempo no ar, a produção do Muito + apresenta erros cruciais. Não é de se admirar que cenário, formato e tudo o que veio no pacote foi decidido em dez dias antes da estreia. Tanto amadorismo leva o formato a lembrar (e muito), uma mistura nada sútil e mal feita dos programas que Leão Lobo já apresentou na própria Band, e outros como a TV Fama e A Casa é Sua, exibidos pela Rede TV!. Além de aparentar entrar no ar sem pauta, à mercê de opiniões dos que comandam, o que deixa a atração muito mal amarrada. Alguém precisa encontrar o tom certo de intercalar os assuntos.

Aliás, não só isso. Por ser a mais famosa no quarteto, os apresentadores se apoiam no carimbo 'Adriane Galisteu'. Rita Batista e Lysandro Kapila parece que comandam um noticiário e não um programa de entretenimento. Já Gominho, que diz "saber de tudo em primeira mão", na verdade causa uma bagunça visivelmente interpretada para chamar atenção. Na prática, atrapalham mais do que ajudam.

E não para por aí. Recentemente, a equipe do Muito +, sobrevoou a sede do reality A Fazenda e mostrou imagens de alguns peões. O programa mostrou tudo como se fosse ao vivo, disseram até que estavam "mostrando com exclusividade", "coisa que nem a emissora faz".

Ousada, Galisteu usou um megafone para se comunicar com os integrantes. Para a equipe, aparentemente pouco vale a distinção entre certo e errado. A direção da Record, indignada, acionou seu departamento jurídico para processar a Band pela invasão. Como se tudo isso não bastasse, o programa vem colecionando desafetos com os protagonistas das fofocas. Luana Piovani, alvo frequente da turma, disse em entrevista que não vai demorar para entrar com um processo judicial, porque o programa não tem ética ou profissionalismo. "Abomino esse programa podre, medíocre e hipócrita", desabafou.

Em meio a tanta confusão, o que não faz barulho é a audiência, perdida no meio de tantas alfinetadas. O Muito + tem média consolidada de 1,4 ponto de audiência*. Não precisa ser expert no assunto para dizer que isso é um nada no meio do deserto.

