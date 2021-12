Programa local dispara ibope da Record na Bahia

Nem Balanço Geral, nem Milagres de Jesus, nem Pecado Mortal e muito menos reality show. O campeão de audiência da TV Record na Bahia é também responsável por um dos maiores ibopes que a emissora atinge em todo o país. Trata-se do policialesco e veterano Se Liga, Bocão, que tem, entre outras fãs assíduas, Ivete Sangalo.

Bocão come o ibope

Com médias que chegam até a 10 pontos de ibope na Bahia, Bocão chega a dar mais audiência que seu sucessor na programação, o Programa da Tarde, que derruba o ibope para 2 pontos. Sempre fica em segundo lugar isolado, isso quando não se aproxima do primeiro lugar (depende do caso sanguinolento que a equipe do programa estiver cobrindo).

Só acarajé e ...

Outro dado curioso sobre a região é que, enquanto o Bocão turbina a audiência da Record, outros programas que fazem sucesso na maioria do País não agradam nem um pouco aos baianos. Por exemplo, seriados norte-americanos: CSI, Breaking Bad e A Lei e a Ordem, que dão bons índices no eixo São Paulo-Rio, derrubam o ibope baiano.

...Vatapá

Outro produto caríssimo da Record que não agradou nem um pouco à calorenta Salvador foi a exibição dos Jogos Olímpícos de Inverno, na Rússia. As provas exibidas na emissora mal chegaram a um ponto de ibope. Cada ponto de ibope em Salvador equivale a 10 mil domicílios sintonizados, enquanto que, em São Paulo, o mesmo ponto vale por 65 mil domicílios.

Axé

A Record lançou a nova programação 2014 em grande evento, nesta terça-feira, em sua sede em São Paulo. A coluna esteve lá, representando A TARDE. Todas as atenções se concentraram, óbvio, em Sabrina Sato.

Bloqueio

Silvio Santos já retornou de suas tradicionais férias nos EUA e ainda não sinalizou nenhuma proposta a Gugu Liberato. Conforme esta coluna antecipou com exclusividade, há um grupo de diretores dentro do SBT que é totalmente contra a volta de Gugu à emissora. Dizem que Celso Portioli está dando conta do recado.

Canto da sereia

Emissários da Band estão tentando de toda a forma dar uma "cantada" em Juju Salimeni para que retorne ao Pânico na TV. Foi oferecido a ela um "cargo" de repórter especial no programa. Mais ou menos o que Sabrina Sato fazia. Além de cobrir a vaga de Sabrina, trazer Juju seria uma forma de "vingança" da Band contra a rival Record, que tenta segurar Salimeni com o argumento de que o Pânico só a quer para que fique o tempo todo rebolando de microbiquíni.

É isso aí!

Nós, telespectadores, queremos Juju de microbiquíni rebolando! Sim, queremos!!!

Força, Carlitos

É grave o estado de saúde do jornalista Carlos Nascimento, 59 anos, que há meses está internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para tratar de um câncer maligno no intestino. Na semana passada, ele foi operado para retirada de parte do tumor, mas, infelizmente, a doença foi descoberta já em estado avançado.

Apoio da casa

O SBT renovou contrato de Nascimento em janeiro, por mais um ano, mas não tem nenhuma perspectiva que ele volte. Não ao menos em curto e médio prazos.

