Programa homenageia o dramaturgo Chico de Assis

Francisco de Assis Pereira, ou apenas Chico de Assis, como ficou conhecido, morreu no último sábado. Em tributo a esse dramaturgo, ator, diretor e um dos fundadores do Seminário de Dramaturgia do Teatro de Arena, o SescTV exibe Rastros da História (TBC e Teatro de Arena), episódio da série Teatro e Circunstância, que mostra a trajetória dessas companhias. Assis é um dos entrevistados.

Com direção de Amilcar M. Claro e curadoria e entrevista de Sebastião Milaré, a atração vai ao ar hoje, às 21h; e também nos dias 7, às 15h; 8, às 9; 9, às 5h; 10, às 11h; e 11, às 16h.



O TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, criado em 1948 pelo italiano Franco Zampari, e o Teatro de Arena de São Paulo, em 1953, por José Renato em parceria com Gianfrancesco Guarnieri e Augusto Boal, marcaram a história do teatro brasileiro, renovando a cena teatral e influenciando gerações de profissionais e amadores não só ao longo de suas existências, mas até hoje.



As histórias dessas companhias são contadas pelos encenadores Antunes Filho e José Renato - fundador do Arena junto com Gianfrancesco Guarnieri e Augusto Boal - pelas atrizes Miriam Mehler e Nydia Lícia e pelo ator e dramaturgo Chico de Assis, que atuaram nesses grupos. A crítica Ilka Marinho Zanotto também é entrevistada.



Linguagem

Eles falam sobre temas como a importância da Escola de Arte Dramática para formar os atores do TBC; o trabalho do polonês Zbigniew Ziembinski como diretor desta companhia; a atuação e luta pela classe teatral da atriz Cacilda Becker; a última montagem do TBC; e a linguagem adotada pelo Teatro de Arena, oriunda das ruas, dos operários e das donas de casa.



O programa também comenta sobre o sucesso de bilheteria da peça Eles Não Usam Black-tie, escrita por Gianfrancesco Guarnieri e dirigida por José Renato, cujo roteiro traz uma história de amor, que se passa em uma favela. O espetáculo permaneceu por mais de um ano em cartaz.

