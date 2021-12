Programa Estúdio Móvel chega à milésima edição

Com pautas que circulam pelo universo cultural e um olhar sempre atento às produções da nova geração, o programa Estúdio Móvel comemora sua milésima edição nesta quarta-feira, 16, às 18h, com participação do pianista e compositor João Donato.

No comando da atração, que é exibido de segunda à quinta na TV Brasil, está a jornalista Liliane Reis, que já recebeu cerca de 2 mil convidados ao longo desses cinco anos no ar. Veteranos e novos nomes da música, teatro, artes plásticas e do cinema já foram entrevistados.

A apresentadora conta que, ao idealizarem o programa, queriam fazer algo ligado na nova geração, e acreditaram que o conceito de mobilidade se encaixava nessa ideia. Assim, o programa começou dando carona num ônibus para os artistas, ao mesmo tempo em que batia um papo com eles.

Na bagagem, Liliane traz a passagem por programas com formatos parecidos, como o Na Carona, programa de viagem da TV Bahia e o Atitude.com, da TV Brasil, com olhar voltado para o público jovem.

Janela da nova geração

"A ideia do programa é falar da geração que está produzindo. Não é uma coisa de idade, mas das pessoas que estão lançando o novo. O programa identifica esses artistas ou agitadores culturais que estão lançando tendências, vai atrás deles e serve de janela", explica a apresentadora.

Nesse sentido, umas das preocupações da equipe era: será que as pautas vão se esgotar? Para Liliane, o que ocorreu desde o início foi o oposto, e correr atrás da novidade é um desafio que sempre deu certo.

Já passaram pelo programa artistas que ainda estavam no início da carreira, como Marcelo Jeneci, Gaby Amarantos, Clarice Falcão, Tulipa Ruiz, Karina Buhr, Danilo Gentilli, Fábio Porchat, da cena alternativa, como Nação Zumbi, Otto, Raimundos, Móveis Coloniais de Acaju, Bnegão, Lucas Santtana, etc.

Mas há também espaço para os nomes consagrados. Liliane destaca o encontro com Gilberto Gil no Realengo, zona norte do subúrbio do Rio de Janeiro.

Ligadas ao universo das artes plásticas, outros encontros memoráveis para ela foram com os artistas plásticos brasileiros Cildo Meireles, em seu atelier, e Carlos Vergara, no MAM-RJ.

Entre os novatos, a apresentadora cita o grupo baiano Baianasystem. Somando-se aos artistas, estão as coberturas de festivais, como o Cine PE, o Cine Fest Brasil - Canudos, Anima Mundi, além de entrevistas com ídolos estrangeiros como Stanley Clarke, banda The Wailers, enfim, uma variedade de personalidades e coberturas que somente mil episódios poderiam dar conta.

