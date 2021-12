Programa "Esquenta" finge doação de brinquedos para crianças

O programa "Esquenta", da Globo, está envolvido em mais uma polêmica. Desta vez, o dominical teria fingido uma doação de brinquedos para crianças carentes, segundo o colunista Fernando Oliveira, da Folha de S. Paulo.

De acordo com o jornalista, enquanto estavam no ar, todos os artistas e convidados entregaram brinquedos para crianças do auditório, mas, com o fim do programa, os presentes tiveram que ser devolvidos em uma espécie de baú, porque eram da emissora.

Uma das convidadas do dia, que não teve seu nome divulgado, conforme o jornal, contou: "No início, a produção entregou brinquedos para as crianças, somente para fingir que os levamos para fazer doação. Depois, pediram para devolvermos os brinquedos colocando-os em um baú".

Ainda segundo a publicação, a emissora explicou a situação: "Foi pedido que levassem um brinquedo para doação a uma instituição de caridade. Àqueles que não puderam ajudar, a produção cedeu gentilmente brinquedos para o ato simbólico da doação".

