Programa do Porchat também será exibido no canal pago TBS

O Programa do Porchat, que estreia no dia 24 de agosto na Record, terá reprises no canal pago TBS, da Turner. Na TV aberta, o programa inédito será exibido de segunda a quinta-feira, no final da noite, após o Gugu.

O público poderá assistir a reprise do último programa sempre no dia seguinte no TBS, de segunda a sexta-feira, às 19h30.

Em comunicado, o vice-presidente dos canais de entretenimento da Turner no Brasil, Rogério Gallo, comemora: "Estamos muito entusiasmados com esta parceria com a Record. O Fábio é um dos maiores talentos da nova geração do humor e sua presença todos os dias no TBS vai trazer uma nova força para o nosso canal."

Marcelo Silva, vice-presidente artístico e de programação da Record, considera um apoio importante para a nova produção: "Buscamos sempre inovação, qualidade e criatividade em nossos produtos e a parceria com o Canal TBS, da Turner, um grupo tão relevante na programação e produção de entretenimento, demonstra que estamos no caminho certo."

