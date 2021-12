Programa de TV distribui bebês ao vivo no Paquistão

Uma emissora paquistanesa está exibindo o que muitos consideram ser o mais polêmico conteúdo já feito na guerra por audiência na televisão: um apresentador que distribui bebês ao vivo.

Aamir Liaquat Hussain, um homem de 41 anos, que usa óculos e barba bem aparada, entregou no mês passado dois bebês do sexo feminino a casais sem filhos, e planeja dar um menino nesta semana.

"Se não tivéssemos achado este bebê, um gato ou cão o teria comido", proclamou Hussain durante a transmissão, antes de apresentar a menininha, envolta em rosa e vermelho, aos seus pais adotivos. A plateia aplaudiu freneticamente.

Hussain é um dos mais populares apresentadores de TV do Paquistão. Durante suas longas transmissões, ele cozinha, entrevista clérigos e celebridades, entretêm as crianças e apresenta game shows. Geralmente, distribui motos, celulares e terrenos a espectadores que respondem a perguntas sobre o islamismo.

Mas, no começo do mês sagrado do Ramadã, quando os canais de TV disputam ferozmente a audiência, Hussain surpreendeu o Paquistão ao presentear bebês a duas famílias.

"Disseram-nos que havíamos passado por todas as entrevistas e sido selecionados para adotar um bebê", disse o engenheiro Riaz Uddin, de 40 anos. "Recebemos nosso bebê ao vivo pela TV."

Os bebês abandonados haviam sido recolhidos por uma entidade paquistanesa chamada Associação Benemerente Chhipa . "Se Deus quiser, em mais um ou dois dias o próximo bebê será entregue", disse o diretor da entidade, Ramzan Chhippa, na quinta-feira à Reuters.

Enquanto a equipe da Chhipa vasculha lixões e outros lugares à procura de recém-nascidos rejeitados, Hussain também faz pedidos diretos por bebês para doação.

"Se alguma família não tiver condições de criar seu bebê recém-nascido por razões de pobreza ou doença, então, em vez de matá-lo, deve entregar o bebê ao dr. Aamir", diz um aviso no site do apresentador, observando que as crianças serão entregues no ar a um casal que merecer.

Os produtores do programa não responderam a telefonemas da Reuters para comentar o assunto. Não ficou claro se a produção ajudaria alguma família pobre que deseja ficar com sua criança.

Muitos paquistaneses reagiram com indignação à nova atração de Hussain, um apresentador conhecido por se envolver em polêmicas.

"Não há nada que não façam para conseguir espectadores", disse o comediante Sami Shah. "Se eu fosse cínico, eu diria que isso só pode acabar mal. Mas, como sou realista, direi que já acabou terrivelmente."

adblock ativo