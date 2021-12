Programa de Fátima Bernardes será transmitido de Salvador

A apresentadora Fátima Bernardes estará em Salvador na segunda-feira, 8, para transmitir ao vivo o programa Encontro com Fátima Bernades. O Pelourinho será o local onde as atrações vão se reunir, mas ainda não foram revelados quem serão os convidados do programa.

Esta é a segunda vez que o programa sai dos estúdios. A primeira cidade a receber o "Caminhão do Encontro", como o projeto é chamado, foi Belo Horizonte.

adblock ativo