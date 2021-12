Programa de Adnet explora novos talentos de convidados

Marcelo Adnet ganhou um novo espaço para exercitar seu olhar diversificado. Trata-se do programa Adnight, que estreia dia 25, após Justiça, na Globo. O late show a ser apresentado pelo humorista tem como proposta mostrar outros talentos de seus convidados. Entre os nomes que irão aparecer na atração destacam-se o do ator Mateus Solano e do narrador Galvão Bueno.

"A proposta é entender a personalidade do convidado além do já sabido a respeito dela, mostrá-la de um jeito jamais visto. Mais do que entrevistas, vamos provocar situações para enxergar esse convidado de uma forma humana, através de brincadeiras", explica o diretor-geral, Emerson Muzeli.

Para Adnet, ser apresentador é diferente de tudo que já fez na carreira. Mesmo assim, ele não quer ser comparado a Jô Soares e desmente boatos de que a intenção seria substituí-lo. Inclusive, o humorista diz que é positivo que seu programa esteja no ar simultaneamente com o do Jô e dos apresentadores Danilo Gentili e Fábio Porchat, pois cada um imprime a sua personalidade e isso torna cada um deles único.

"No momento em que falo com a câmera e recebo o convidado é um lugar novo. Embora eu já tenha feito o Adnet ao Vivo, na MTV, era bem diferente o clima e o tamanho do programa. Então, agora, vão me ver em primeira pessoa, que é uma coisa que na Globo ainda não fiz muito, pois no Dentista Mascarado era um personagem e no Tá no Ar são vários personagens em esquetes. Então, estava sempre atrás do personagem e agora sou eu mesmo. O diferencial é que vão me ver interagindo com grandes personalidades brasileiras, porque cantar, dançar, fazer piadas, já viram", explica o apresentador.

Ineditismo

O Adnight não possui uma única referência para o seu formato. Segundo Adnet, a equipe de produção olhou para o mundo e observou o que estava acontecendo nos late shows, mas não usou nenhum especificamente.

Para o apresentador, o que define o programa é que cada um será inédito e especial para cada convidado. Nenhuma das dinâmicas utilizadas por uma personalidade será reutilizada, o que sugere que a criatividade terá de ser executada com maestria. Além disso, o apresentador tem o poder de criar em cima do que já foi planejado.

"A gente tem um roteiro, que é um desenho do programa, mas temos um apresentador que improvisa muito bem. E a ideia é essa: dar protagonismo ao inusitado", conta o redator-final, Elbio Valente.

Além do material gravado exibido no Adnight semanalmente, existe um conteúdo que será usado exclusivamente em outras mídias. A equipe do programa foi formada pensando nisso. Inclusive, existem ações que foram montadas apenas para o Facebook e Twitter, por exemplo. Alguns quadros que não entram no programa são exclusivos para as mídias sociais, além do Globoplay, plataforma online criada pela emissora.

"O programa é desenvolvido para transbordar em outras mídias, além da tevê. O grupo de criação já escreve pensando em conteúdos que podem ser distribuídos na rede antes, durante ou depois da exibição na tevê", revela Adnet.

Traços próprios

O late show foi pensado para ter a cara de Adnet. O apresentador não define o Adnight como um talk show, pois a entrevista não será o foco da produção. Ele conta que lhe pediram para manter os traços de sua individualidade.

Afinal, em um mundo em que as pessoas estão consumindo youtubers, por exemplo, o público procura por personalidades que lhe agradam. Nesse caso, a popularidade de Adnet pode colaborar para o sucesso do produto.

"A gente não está fazendo um talk show, então não vou focar em entrevista tradicional. Não é o meu ponto forte ser um entrevistador e a gente não queria fazer um programa muito chapado no sofá. Até tem entrevista, mas ela costuma ocorrer dentro das dinâmicas", conclui Adnet.

adblock ativo