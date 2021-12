Programa da Xuxa já tem lista de proibidos, diz colunista

Nomes como Gaby Amarantos, Maria Gadú, Marcos & Belutti, Michel Teló e Ney Matogrosso, dentre outros, estão na lista dos convidados proibidos para o novo programa de Xuxa, na Record, que estreia no dia 10 de agosto. Isso porque eles fazem parte dos contratados da Som Livre.

De acordo o colunista Flávio Ricco, do Uol, nos bastidores da Record, em São Paulo, não se fala em outra coisa. Além dos artistas da Globo, a produção do "Xuxa Meneghel" também não pode contar com os contratados da gravadora responsável pelo lançamento da coleção "Xuxa Só Para Baixinhos".

Ainda segundo o colunista, o veto existe, mas não foi anunciado oficialmente.

adblock ativo