Programa comandado pela ex-BBB Rafa Kalimann estreia em abril

Rafa Kalimann, que assinou seu contrato com a Globo em maio de 2020, assim que deixou o "BBB", vai estrear seu primeiro programa, o "Casa Kalimann". A atração estreia no Globoplay em 28 de abril e terá 13 episódios.

Durante participação no programa "Encontro", Rafa mostrou-se ansiosa com a estreia, mas não deu detalhes sobre a atração, mesmo após insistência de Fátima Bernardes.

"É um projeto que vem no final de abril pro Globoplay, com direção dele [Boninho] e é isso que posso contar", afirmou.

"Mas você vai entrevistar, conversar, sapatear, cantar?", insistiu Fátima. "Um pouco de tudo talvez, vamos ver. Vai ser muito a minha cara, por isso 'Casa Kalimann', vai ter muito de Rafa", disse a influencer.

A direção do programa é de Boninho, que também é responsável pelo gênero de variedades da TV Globo. O projeto, no entanto, ainda não conta com uma sinopse mais detalhada, deixando em segredo o formato do lançamento.

