Programa acompanha lutadores de MMA no Favela Kombat

"Vamos mostrar que a luta fora do ringue é mais forte do que dentro", resume Marcelo Tamburri, gerente do canal por assinatura Space, que, a partir do dia 8, às 21h10, estreia uma mistura de reality show com documentário sobre as histórias de vida de 16 lutadores brasileiros de MMA (artes marciais mistas) que sonham com o UFC (Ultimate Fighting Championship).

Trata-se de uma produção nacional gravada toda no Rio de Janeiro, com participantes do campeonato Favela Kombat, que terá oito episódios e serve de termômetro sobre a receptividade por parte da audiência desse gênero de atração.

Com base na vida dos personagens que serão mostrados, o programa ganhou o nome Bom de Briga. "São pessoas que estão fazendo o maior esforço pelo esporte, o que significa uma oportunidade digna de ser alguém", explica Tamburri, que enfatiza que a atração não é sobre o campeonato, mas, sim, sobre os vários outros adversários que os concorrentes enfrentam no dia a dia, como abandono familiar, desemprego, drogas, prisão, fome e, mesmo assim, priorizam a preparação para os combates no octógono.

"Nenhum soco no ringue será mais forte do que os golpes de que a vida é capaz". A frase é do campeão Anderson Silva, mas poderia facilmente ser de qualquer um dos personagens da atração.

O projeto cumpre os requisitos da cota de produções nacionais que os canais a cabo precisam cumprir, conforme determina a legislação de serviços da TV paga regulamentada pela Ancine (Agência Nacional de Cinema). Porém, o gerente do Space afirma que o Bom de Briga é uma produção que seria feita de qualquer forma.

"É um teste para podermos produzir e exportar também para outros países esse formato. Tem a ver com a nossa audiência e é alinhado com o setor editorial do Space, que visa situações extremas", diz Tamburri.

A ideia de fazer o programa partiu do diretor inglês Gideon Boulting, que esteve à frente de séries como O Infiltrado (History Channel) e Mulheres de Aço (GNT). Ele mora no Brasil há 15 anos e resolveu visitar uma comunidade pacificada no Rio de Janeiro com seu filho para ver uma das lutas do Favela Kombat "Lá, ele ficou impressionado em ver como as pessoas abraçavam essa experiência. Sua proposta nos encantou e veio de encontro com a popularização do MMA", conta o gerente do Space.

Atrás de um sonho - Todos os lutadores vivem no Rio de Janeiro, mas nem todos nasceram na Cidade Maravilhosa e arredores. Tem atletas que migraram para o Rio atrás do sonho. De acordo com Tamburri, durante as gravações do projeto, que demorou cerca de um ano para ser executado, alguns lutadores abandonaram o programa por diferentes razões.

"Teve um participante que trabalhava em um banco e teve de desistir porque chegava marcado no emprego pelos combates e não podia", diz Tamburri, que também responde pela vice-presidência do Space e dos canais TCM e I.Sat.

O Bom de Briga é uma coprodução Terra Vermelha, Cine Internacional e Injaus Turner, cada episódio terá 48 minutos de duração e a exibição acontecerá uma vez por semana, às quintas-feiras.

