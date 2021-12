Professor de Feira de Santana participa da Dança dos Famosos

O professor de dança Saulo Rangel dá aulas em Feira de Santana, no interior da Bahia, e é um dos selecionados para integrar o quadro de coreógrafos da Dança dos Famosos 2014, do programa Domingão do Faustão.

Saulo ensina em uma academia da cidade e no Centro de Convivência para Idosos Dona Zazinha Cerqueira. O feirense fará par com a atriz Juliana Paiva, que deu vida à personagem Fatinha, em Malhação (Globo).

A disputa tem início no próximo domingo, 3, e conta ainda com o elenco de famosos composto por Lucélia Santos, Anitta, Lucas Lucco, Bruno Gissoni, Marcello Melo Jr., Vanessa Gerbelli, Anderson Di Rizzi, Paloma Bernardi, Luiz Carlos Miele, Giovanna Ewbank e Giba, ex jogador de vôlei.

