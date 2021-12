Professor Alisson é o segundo eliminado do BBB14

Alisson foi o eliminado do segundo paredão do BBB 14, realizado neste domingo, 19. Ele foi para a berlinda junto com Amanda e Princy, mas não levou vantagem e saiu com 40% dos votos do público. O eliminado foi aplaudido pelos colegas de confinamento.

Alisson foi indicado pelo líder Valter. Antes de sair, o professor disse a Vanessa que "[a votação] é uma questão pessoal".

adblock ativo