Produtor do SBT é demitido após forjar traição em reportagem

O produtor Cristian Gomes foi demitido após forjar um flagrante de traição para uma matéria do programa "Primeiro Impacto", apresentado por Dudua Camargo. A cena foi interpretada por atores contratados.

A reportagem foi editada por Gomes. Contudo, as imagens brutas, antes da edição, revelavam a armação. Gomes argumentou para o Blog do Maurício Stycer que a intenção da matéria era mostrar a rotina de um detetive particular.

Ele acredita que sua demissão, duas semanas após ser contratado, será revertida. "Já chegou ao conhecimento do Silvio (Santos) e me falaram para eu ficar tranquilo".

Ele foi produtor executivo da Rede TV! e animador de auditório na produtora de Gugu Liberato.

