Produção pobre prejudica novo programa policial da Record

Com o fim da quinta edição de "A Fazenda", e o vazio que deixou na programação noturna às segundas-feiras, a Record aproveitou a oportunidade para estrear o programa "Câmera em Ação", apresentado por Marcos Hummel, que mostra ações das polícias Militar e Civil em todo o País, seja na busca de traficantes, seja prendendo assaltantes em perseguições nas ruas.

Na primeira edição do programa, o que se viu foram as polícias do Rio Grande do Sul, de São Paulo e da Bahia prendendo suspeitos de contravenções e tráfico de drogas. Em uma das ações da polícia paulista, investigadores disfarçados fingiam tentar estacionar um carro próximo a uma região de bares, e os animados flanelinhas faziam sinais perto de uma vaga. Resultado: foram levados à delegacia, já que, em São Paulo, atuar como guardador de carros é crime. Antes, tentavam convencer os oficiais que estavam ali apenas para guardar o carro "de graça" ou que fizeram sinal na hora pois estavam passando e, bonzinhos, ajudaram o motorista que queria estacionar.

As desculpas dos contraventores rendem boas risadas. Um cambista estava na porta de um grande show e disse que não ia entrar, estava ali apenas para ver a movimentação. Os policiais, já tarimbados, não engoliram a história e o levaram para "prestar esclarecimentos" na delegacia. Já um traficante disse que não sabia de quem era a arma que estava em cima da mesa da casa dele.

Apesar de pertencer à Igreja Universal do Reino de Deus, a Rede Record é praticamente a sucursal das misérias, já que sua programação noticiosa está repleta de violência e corpos estirados no chão em atrações como Se Liga Bocão,Cidade Alerta (nacional e local) e até nos telejornais. Mas o "Câmera em Ação" não se utiliza desses artifícios rasteiros, mostrando investigações, tornando-o interessante de assistir.

O grande problema é produção e a edição, que são pobres. Se o telespectador mudar de canal no meio da atração, não perceberá que é um programa diferenciado, parecendo uma matéria normal dos telejornais da rede. As informações que aparecem na tela poderiam ser melhor apresentadas, com uns caracteres especiais. A participação do apresentador Marcos Hummel também é um problema, já que é completamente dispensável.

Já que a Record é mestra em copiar a Globo, poderia, neste caso, se espelhar no excelente "Polícia 24h" (às quintas, 22h40, na Band), que é muito mais caprichado, não tem apresentador, e mostra como os casos foram encerrados, se os detidos foram presos ou liberados.

A emissora disponibilizou na internet a primeira edição do programa na íntegra.

