"Produção está louca", diz peão após punição na Fazenda

Os peões da "Fazenda 8" receberam a maior punição da edição neste sábado, 14, e questionaram os motivos apresentados pelo programa. "A produção está louca. Só pode", disse Luka Ribeiro. Os participantes foram punidos por conta de uma briga entre JP e Douglas Sampaio na madrugada, que não foi exibida na programação online 24 horas.

O fazendeiro Douglas anunciou o recado dado pela produção para os demais peões: "Vocês irão ficar 48 horas sem água, sem gás e sem tapioca até a próxima reposição (na próxima sexta-feira, 20)". Segundo o programa, as punições foram causadas pelo uso indevido do microfone, não obediência dos avisos sonoros durante briga entre os dois peões e quebrar item de decoração do local.

Douglas confessou que chutou um vaso na hora da raiva, justificando a quebra de item, mas não citou os outros motivos dados pela "Fazenda".

