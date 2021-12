Produção coloca participante "dois em um" no BBB15

Depois da saída de Tamires, a produção do Big Brother Brasil (BBB) procurou uma novidade para movimentar o jogo. Uma nova participante vai cumprir esse papel. E para apimentar ainda mais, a garota é "2 em 1", ou seja, são irmãs gêmeas, que trocam de lugar durante o reality. Os outros brothers não sabem do troca-troca.



Quando Andressa entrou nesta sexta, 13, os brothers tomaram um susto! Mas para quebrar o clima de espanto, Adrilles tratou logo de brincar com a loira: "Olá, meu bem, estávamos esperando por você", disse o brother com um sorriso. Já Rafael foi menos empolgante, dando apenas um ""Olá".



A sister, tratou de se apresentar e quebrar o gelo com os confinados: "Sou a Andressa. Tomaram um susto?", perguntou. O burburinho logo começou na casa mais espionada do Brasil. Marisa questionou a loira se ela estava mesmo lá para concorrer o prêmio ou só por brincadeira.



Amanda se sentiu ameçada com a entrada de Andressa: "Vocês não vão me abandonar", perguntou ela olhando para Fernando. A moça, que no início da competição paquerava Fernando e foi trocada por ele com a entrada de Aline, logo se sentiu incomodada com a nova participante.



Decifrando o enigma



Na manhã deste sábado na casa, Andressa foi para o confessionário e trocou de lugar com Amanda. A demora no lugar fez Cézar e Rafael se questionarem: "Acho que ela não sabe o que falar direito. Acho que não tem segredo dela, ela é bem tímida", comentou Cézar. Para o outro brother, a loira não se soltou ainda por ser nova na casa: "É tímida porque chegou ontem (sexta)", declarou Rafael.



Os confinados já se interrogavam sobre o enigma da loira. Amanda e Fernando são os que mais estão próximos de decifrar o segredo de Andressa. Em conversa entre Amanda, César e Fernando, a moça indagou: "Ela tava muito diferente ontem (sexta). Tava muito diferente maquiada e arrumada. Acho que maquiagem não muda completamente o rosto', diz Amanda.



No bate-papo, Fernando também se mostrou incomodado: "Ela é outra menina. Saiu aquela e entrou outra?", questionou. Foi então, que Amanda mostrou que está de olho na loira. "Será que são irmãs gêmeas?", interrogou.



Fernando se questionou sobre uma possível troca de participantes durante a madrugada: "Acho que elas trocaram de madrugada. Muito diferente, outra pessoa. Não é ela", declarou o participante.

