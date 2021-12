Primeiro Saia Justa itinerante estreia nesta quarta-feira

A primeira edição do Saia Justa Por Aí, que vai levar o programa do GNT até algumas capitais do país, será exibida nesta quarta-feira, 1º, às 22h, no canal pago.

A primeira parada foi Porto Alegre, no Teatro do Shopping Bourbon Country. Na ocasião, Astrid Fontenelle, Barbara Gancia, Mônica Martelli e Maria Ribeiro interagiram com a plateia através de placas com bordões gaúchos como "tri".

O tema que abriu a atração foi a ausência da mulher no planejamento urbano. Depois, as apresentadoras receberam a escritora gaúcha Martha Medeiros e, com ela, discutiram temas como a arte de "voyerizar a vida alheia".

Para fechar o especial, o tema foi estereótipos. Dentro deste assunto, o escritor Fabrício Carpinejar gravou um depoimento para o Saia.

"Foi incrível. Foi o programa mais bonito, acho. Foi igual, mas diferente, sabe? Quando abriu a cortina e nós quatro estávamos em pé, eles foram à loucura. A vibe era tão boa, rolou tão bem... Nem a gente acreditou. É um projeto que só tende a crescer", acredita Astrid Fontenelle. "Foi acima das nossas expectativas. A plateia é um grande diferencial. Foi gratificante, saímos de lá com um novo gás", completa Mônica Martelli.

As próximas paradas serão Fortaleza e Brasília. Salvador ainda não está na lista, mas as apresentadoras estão animadas para compartilhar experiências com o público baiano. "Eu fui a primeira a falar em Salvador. Eu tenho um marido e um filho baiano, ou seja, a Bahia foi onde encontrei os amores da minha vida", diz Astrid. Mônica reforça: "Sempre tive uma troca maravilhosa com os baianos. A Bahia tem uma energia única".

No dia que gravavam a primeira edição do projeto itinerante, foi divulgado o caso de estupro coletivo no Rio. Por isso, o assunto não está na pauta. Mas ganhará força na programação do GNT, que, em junho, dará destaque ao empoderamento feminino. "Acho que o principal é sempre denunciar. Não fique calada, não tenha vergonha. As atitudes machistas estão interiorizadas em todos nós. Como mães, temos uma responsabilidade grande de trabalhar: 'ao menos por hoje não serei machista'", diz Martelli. "Toca a todas nós, não apenas aquela menina. Temos que avançar e não parar de falar sobre isso", afirma Astrid, que comanda na quinta, 2, em São Paulo, o evento TEIA (www.gnt.com.br/teia), que busca ampliar o debate sobre novos assuntos da pauta feminina.

