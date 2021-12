Prevendo briga por usar vestido, Fiuk deixou vídeo gravado antes do BBB

Na berlinda da semana, o cantor Fiuk, se envolveu em uma polêmica no Big Brother Brasil (BBB) por causa de uma peça de roupa. Questionado pelo também cantor Rodolffo, o artista demonstrou sua insatisfação após o goiano insinuar, maneira pejorativa, que ele usaria um vestido na festa deste sábado, 20.

No entanto, o desentendimento já era previsto pelo artista, que deixou um vídeo gravado especificamente para a situação. Publicado nas redes sociais do famoso filho do Fábio Júnior, o vídeo se tornou um sucesso entre os seguidores do ator.

Confira:

Em conversa com Gil, líder da semana, Fiuk demonstrou seu descontentamento com o fato, e colaborou com a decisão do economista, que indicou Rodolffo ao paredão. Além da dupla de cantores, a atriz Carla Diaz também está na disputa para não deixar a casa mais vigiada do Brasil.

