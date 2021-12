Prepara a pipoca: confira 10 séries para maratonar no fim de semana

O fim de semana chegou! Se os seus planos envolvem cama, edredom e pipoca, sem problemas. Depois desta leitura você vai encontrar 10 séries para maratonar ao ponto de finalizar tudo!

A seleção foi feita da seguinte forma: a equipe do Portal A TARDE selecionou opções que possuíssem poucas temporadas de curtos episódios, já que o propósito é assistir em um fim de semana. Só não vale terminar os capítulos, ficar ansioso e jogar a culpa na gente, viu?

A lista a seguir engloba gêneros de todos os gostos, assim, você que não quer um suspense pode optar por comédia e por aí vai. Agora, vamos ao que interessa?

#1 Atypical

#1 Atypical

A série aborda a inclusão social de uma forma totalmente diferente. Sam, que possui traços de autismo, decide se tornar independente e também arrumar uma namorada. Todos os envolvidos acabam juntos em um aventura de autodescoberta.

Com duas temporadas, Atypical reúne um total de 18 episódios que possuem entre 28 e 38 minutos cada um.

#2 Marlon

#2 Marlon

Um youtuber recém-divorciado e com dois filhos se envolve em aventuras em família ao longo dos capítulos. A série apresenta através da comédia a relação entre Marlon e sua ex-companheira e o processo de criação dos filhos.

A série possui duas temporadas, com 10 capítulos em cada uma, variando entre 20 e 22 minutos.

#3 Elite

#3 Elite

Os fãs de Rebelde até criaram expectativas para série, mas a trama é totalmente diferente. Um dos recém-lançamentos da Netflix, o drama espanhol reúne adolescentes e um assassinato. Qual será o desfecho dessa história?

Com apenas oito episódios, a série possui entre 47 e 55 minutos cada e uma temporada. A sequência já foi confirmada pela plataforma de streaming.

#4 The End of the F***ing World

#4 The End of the F***ing World

Outra produção pequena. A comédia possui humor negro e reúne uma dupla bem inusitada: um adolescente psicopata e uma rebelde louca por aventuras. O que pode sair dessa união?

Com uma temporada, a série possui oito capítulos que podem variar a minutagem entre 18 e 22.

#5 La Casa de Papel

#5 La Casa de Papel

Quem nunca ficou com a trilha sonora dessa série na cabeça? A série possui duas temporadas e aborda uma tentativa de assalto a um banco muito importante. Para saber como tudo se encerra, só pegando uma pipoquinha e maratonando.

Ao todo são apresentados 22 episódios dessa trama que deixou muita gente vidrada. Os minutos podem variar entre 41 e 55.

#6 Gypsy

#6 Gypsy

O drama tem como protagonista a terapeuta Jean Holloway, que se relaciona de forma íntima e perigosa com as pessoas que estão relacionadas aos seus pacientes.

Com apenas uma temporada, são apresentados 10 episódios que possuem no máximo 58 minutos.

#7 Good Girls

#7 Good Girls

A série envolve três mães, Beth, Ruby e Annie, que ao enfrentarem crises financeiras decidem assaltar um supermercado local. Porém, esse é apenas o start para que uma série de aventuras ocorram na vida do trio.

Com a segunda temporada confirmada, a primeira já está na Netflix e possui apenas 10 episódios que variam entre 41 e 45 minutos.

#8 The Good Place

#8 The Good Place

Como você imagina o céu? O dessa série é um pouco… Diferente! Na trama, a egocêntrica Eleanor morre e vai morar no andar de cima, nesta nova fase ela decide se tornar uma pessoa melhor.

Essa série é um pouco mais longuinha. São três temporadas, com 29 episódios (até o momento), já que a Netflix disponibiliza um capítulo da terceira por semana. A maioria dos episódios não passam dos 22 minutos, com exceção dos primeiros das duas últimas temporadas, que possuem um pouco mais de 40 mninutos.

#9 Dinastia

#9 Dinastia

A série aborda uma família que está rodeada de segredos e ambição. A dinastia é tratada de uma forma mais tensa, já que muitas situações arriscam o futuro de uma empresa importante para os Carringtons.

A série tem a primeira temporada toda completa na Netflix e a segunda está sendo disponibilizada por semana, os episódios são a partir de 40 minutos.

#10 Everything Sucks

#10 Everything Sucks

A série é retratada no ano de 1996, quando alunos de teatro e vídeo apresentam as vantagens e desvantagens de ser um adolescente nesta época. Com apenas uma temporada, a produção possui 10 capítulos com no máximo 27 minutos.

