Prêmios Emmy podem trazer noite de surpresas no domingo

Uma noite de surpresas pode estar no cardápio dos Prêmios Emmy no domingo, 23, com as condessas e empregadas do britânico "Downton Abbey" torcendo para acabar com o reinado de "Mad Men", enquanto o suspense psicológico "Homeland", pós-11 de setembro, não fica muito atrás na corrida.

Com uma disputa acirrada para o prêmio de melhor série de drama e um grande ano para as atrizes de comédia, a maior noite da indústria da televisão pode ser bastante dramática.

"O que torna os Emmys deste ano tão cheios de previsões antecipadas é que não há prognósticos fáceis e isso deixa o show emocionante", disse o editor-executivo da Xfinity TV, Todd Gold.

"Houve um período na década de 1990 quando os Emmys pareciam muito previsíveis. Este é um ano que realmente reflete a força e profundidade de toda a TV", afirmou Gold à Reuters.

Os Primetime Emmy Awards serão transmitidos ao vivo de Los Angeles no domingo pelo canal ABC, apresentados pelo comediante Jimmy Kimmel.

"Mad Men", o programa da AMC amado pelos críticos, que se passa nos anos 1960, espera registrar a quinta vitória consecutiva na categoria melhor série de drama, de um total de 17 indicações ao Emmy.

Mas "Downton Abbey", o drama de época ambientado numa casa aristocrática inglesa, está bem perto, com 16 nomeações em um dos melhores anos da emissora PBS nos Emmys.

Arte - Programas britânicos costumam se dar bem em premiações norte-americanas. "Hollywood, como o restante da América, tem um complexo de inferioridade secreto sobre todas as coisas britânicas. 'Downton Abbey' foi muito melhor nas nomeações do que se pensava", comentou Tom O'Neil do site Goldderby.com.

"Mad Men" saiu de mãos vazias da parcela de prêmios Emmy ligados a Arte no fim de semana passado -- que homenageia figurinos, cabelo e outras categorias técnicas --, algo que O'Neil acredita que "possa ser um presságio do que está por vir".

Embora o sucesso nas categorias artísticas -- onde a fantasia medieval da HBO "Game of Thrones" foi a grande vencedora -- não indique necessariamente a glória nos prêmios principais, "o normalmente imperturbável (personagem principal de 'Mad Men') Don Draper pode estar suando sob seu colarinho branco agora", acrescentou O'Neil.

O drama sobre drogas "Breaking Bad", em sua quinta e última temporada na AMC, o programa da era gângster nos anos 1930 "Boardwalk Empire", da HBO, "Game of Thrones", e o recém-chegado "Homeland" completam as escolhas para melhor série de drama dos 15.000 eleitores da Academia de Televisão.

Claire Danes, que interpreta uma agente bipolar da CIA em "Homeland", é vista como uma aposta certa para levar para casa o Emmy de melhor atriz de drama no domingo.

