Portuguesa Maria João fala sobre voltar a atuar no Brasil

Atriz conceituada em Portugal, Maria João Bastos desembarcou no Brasil em 2002 para integrar o elenco da novela global "O Clone". Após conquistar o coração do público, decidiu esticar a permanência em solo brasileiro e emendou o papel de Rita Coimbra, na novela "Sabor da Paixão" (2003), e uma pequena participação no "Sítio do Picapau Amarelo" (2004). Dez anos depois, ela retorna ao Projac (estúdios da Globo) para ser Diana, a namorada de Paulo, refugiado político vivido por Caco Ciocler em "Boogie Oogie". "Atuar no Brasil foi uma experiência maravilhosa e estou muito entusiasmada com esse regresso", confessa. A vida da personagem Diana no Rio de Janeiro, contudo, promete não ser fácil. Isso porque Paulo reencontra a vizinha Beatriz (Heloísa Périssé), com quem teve um relacionamento no passado.

Sua primeira personagem no Brasil foi a Amália, de O Clone. Como você recebeu este convite?

Eu estava em uma novela em Portugal na época. A Rede Globo procurava uma atriz portuguesa para fazer apersonagem Amália, de O Clone. A SIC, que é o canal parceiro da Globo em Portugal, enviou vários castings de atrizes e o Jayme Monjardim me escolheu.

E como foi a experiência?

Vim para fazer uma novela e acabei ficando cinco anos, vivendo no Brasil. Foi realmente uma experiência maravilhosa e poder voltar depois de 10 anos é muito bom. Estou muito entusiasmada com este regresso.

Quais os desafios de fazer uma trama que se passa nos anos 1970 e no Brasil?

O maior desafio em trabalhos de época é sempre o fato de mergulhar numa realidade que não vivemos, mas também é o que torna a experiência tão interessante. Pesquisei muito sobre os anos 1970, não só no Brasil, mas também no mundo, uma vez que minha personagem está chegando de Londres. Foi, sem dúvida, uma época fascinante, libertária.

Como você vê a Diana?

É uma personagem que será um grande desafio. A Diana não vai ser linear, terá diversas nuances e conflitos.

A história de Beatriz (Heloísa Périssé) e Eliseu (Daniel Dantas) se entrelaça com a de Paulo (Caco Ciocler) e Diana. O que podemos esperar?

A Diana irá lutar pelo amor do Paulo, isso com toda a certeza, mas enfrentará vários obstáculos.

Qual será o maior conflito de Diana na trama?

Nessa trama, quase todas as personagens guardam um segredo. Diana e Paulo têm os seus e a revelação desses segredos será o grande conflito para o casal.

É a primeira vez que você trabalha com o Rui Vilhena?

Eu e o Rui já tínhamos trabalhado juntos em Portugal em dois projetos. Ele é um autor que admiro muito, eu adoro as suas novelas.

Como avalia esse movimento de termos mais atores (e autores) estrangeiros na teledramaturgia brasileira?

Acho fantástico esse intercâmbio cultural entre países como Brasil e Portugal, que apesar de serem tão diferentes, tem tanto em comum e estão humanamente tão próximos. Gostaria muito que, cada vez mais, a cultura portuguesa também chegasse ao Brasil.

Quais as diferenças entre fazer novelas no Brasil e em Portugal?

Sem dúvida a maior diferença é a capacidade financeira. A Globo exporta as suas séries e novelas para o mundo. Claro que isso gera receitas que permitem grandes investimentos. Em Portugal, trabalhamos para um mercado pequeno, mas temos evoluído e feito produtos de grande qualidade. Nesse aspecto, são realidades diferentes.

