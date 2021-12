Porta dos Fundos participará da cobertura da Olimpíada na Fox Sports

Integrantes do coletivo de humor Porta dos Fundos farão parte do time da Fox Sports na cobertura dos Jogos Olímpicos de 2016, que ocorrerão em agosto no Rio de Janeiro. Antônio Tabet será narrador, enquanto Rafael Portugal será comentarista. Gabriel Totoro fará uma participação especial.

Na última semana foram lançados dois vídeos para anunciar a parceria, cujo objetivo é dar um tom humorístico à cobertura do canal de esportes. Os integrantes do Porta dos Fundos estarão no Fox Sports 2 em todos os dias da transmissão da Olimpíada.

