Porchat diz não poder substituir Fátima Bernardes nas férias

Fábio Porchat informou que não poderá substituir Fátima Bernardes no programa Encontro nas férias da apresentadora. A Globo já havia até comunicado oficialmente a presença do humorista na atração, mas segundo o colunista Flávio Ricco, do UOL, a falta de espaço na agenda fez Porchat recusar o convite da emissora.

"Por conta da minha agenda, não vou poder aceitar o convite da Globo para apresentar o programa. Tenho shows já agendados em janeiro que não consigo remarcar. Simples assim", disse o humorista à coluna.

Durante as férias de Fátima, entre os dias 2 e 17 de janeiro, Ana Furtado, Dan Stulbach e Lair Rennó ficam no comando da atração matinal.

