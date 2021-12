Por conta da crise, diretor de 'Cocoricó' deixa TV Cultura

O ator e diretor Fernando Gomes conhecido por seus sucessos "Castelo Rá-Tim-Bum", X-Tudo" e "Cocoricó, resolveu deixar a TV Cultura após 30 anos de trabalho. O artista, que tem atuado pouco desde que o núcleo infantil deixou de comandar o canal, optou por não renovar o contrato com a TV Cultura por conta de uma crise financeira da emissora que se arrasta desde o fim do departamento infantil.

"Não renovei porque não fazia sentido com o fim do 'Cocoricó'. Acho que o tipo de trabalho que faço não tem muito espaço agora. Saio guardando esse respeito e admiração pela casa onde nasci. Podia sair magoado, mas já passou", contou o ator, que atualmente está trabalhando em canais infantis da TV paga, durante uma entrevista ao UOL.

Fernando iniciou a sua carreira na TV Cultura no programa "Bambalalão". Encantado com o trabalho voltado para o público infantil, ele investiu sua carreira na confecção de personagens e criou 'Julio', protagonista do 'Cocoricó', que estreou na TV em 1989 e fez sucesso até o ano de 2003.

Com o fim da programação infantil, Fernando ainda afirmou que foi subutilizado pela emissora e era chamado apenas para manipular Júlio em outros programas ou eventos especiais, considerado como uma espécie de "garoto propaganda".

"Fui subaproveitado porque o 'Cocoricó' parou e gravei muito pouco, sempre que precisassem do Júlio. Criei o boneco e sou o manipulador. Brinco que sou o pai e a Cultura é a mãe, porque ela registrou a marca. Não posso levar para outra emissora", concluiu.

Além do persongame Júlio, Fernando também interpretou o protagonista X em 'X-Tudo', o Gato Pintado, Relógio e Fura-Bolos do 'Castelo Rá-Tim-Bum' e Garibaldo na nova versão do 'Villa Sésamo', clássicos dos anos 70, exibidos até 2007.



Relembre um dos programas:

