Por complicações da Covid-19, Celso Zucatelli é internado em São Paulo

O apresentador Celso Zucatelli foi internado, nesta segunda-feira, 22, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por complicações da Covid-19, doença causada pelo coronavírus.

Através de seu perfil no Instagram, o jornalista acalmou os fãs e disse que foi internado por conta da baixa saturação. “Oi, minha gente amada. Eu ‘tô’ bem, mas os médicos acharam melhor eu passar uns dias aqui no hospital para me acompanhar de perto”, escreveu.

“‘Tô com oxigênio para equilibrar a saturação e fazendo fisioterapia respiratória. Mais uma vez, agradeço todo o carinho de vocês e peço orações para que eu volte logo pra casa. Com muita fé em Deus, vamos vencer”, completou o apresentador.

Zucatelli testou positivo para o coronavírus na última semana e estava cumprindo o isolamento em casa, acompanhado da esposa, Ana Claudia Duarte. Ex-apresentador do Hoje em Dia, o jornalista está afastado da Record enquanto aguarda um novo projeto na emissora.

