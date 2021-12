Polícia quer imagens de Luan contando que matou uma pessoa

O participante do Big Brother Brasil 15 Luan Patrício terá que dar explicações sobre a história que contou no reality, onde teria matado uma pessoa. Segundo informações do portal UOL, ele será ouvido pela Divisão de Homicídios da Capital (DH), do Rio de Janeiro, assim que deixar a atração.

Nos primeiros dias do reality da Globo, o gerente de um salão de cabeleireiro contou aos colegas de confinamento que matou uma pessoa na época que servia ao Exército, durante uma operação no Complexo do Morro do Alemão.

A assessoria da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, em nota enviada ao UOL, a Rede Globo deverá ceder imagens à polícia nas quais Luan conta o episódio. Mais informações também foram solicitdas ao Exército, que nega a participação do jovem na operação.

Luan voltou a mencionar seu envolvimento na morte de um jovem na madrugada desta terça-feira, 27. "Eu fiquei lá embaixo, eu atirava muito bem, então ficava um do Exército, um da polícia, um do Bope e uma da Polícia Federal. Ajoelhados no chão, dando contenção para quem estava subindo. Os caras estavam atirando para baixo, então tem que eliminar os alvos, para eles poderem subir. O cara foi subindo, e eu fui atirando. Até então eu não estava acertando ninguém, quando eu acertei a primeira pessoa, acho que era um garoto que pela fisionomia, que eu enxerguei de longe pela luneta, devia ter uns 16 ou 17 anos", detalhou o brother.

Ele conversava na área externa da casa com Adrilles, Marco e a líder Mariza, mas logo depois o pay-per-view cortou o sinal da câmera.

