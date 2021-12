Polícia já considera Naya Rivera morta e diz que corpo pode não ser encontrado

A polícia da Califórnia já considera a atriz e cantora Naya Rivera, de "Glee", morta e trata como difíceis as chances de que o corpo seja encontrado. Em coletiva de imprensa realizada na quinta-feira, 9, o sargento Kevin Donoghue disse que o lago de onde ela desapareceu possui pouca visibilidade, podendo também apresentar risco para os mergulhadores.

"Neste particular lago, nesta área, há muita árvores e plantas dentro da água. Isso faz com que as buscas sejam complicadas e pouco seguras para os mergulhadores", afirmou, de acordo com o site "Entertainment Tonight".

"Se o corpo ficou enroscado em algo sob a água, ele pode nunca emergir. Não sabemos", acrescentou. Ele garantiu que apesar das dificuldades, todos os esforços possíveis estão sendo feitos.

Naya Rivera desapareceu na quarta-feira, 8, durante um passeio de barco em um lago no sul da Califórnia, Estados Unidos. O corpo vem sendo procurado no Lago Piru, a aproximadamente 90 km a noroeste do centro de Los Angeles.

O filho da atriz foi encontrado dormindo sozinho dentro do barco, vestindo um colete salva-vidas. Ao seu lado estava o colete que Naya havia retirado antes de pular na água. O menino contou às autoridades: "Mamãe pulou na água e não voltou a subir", disse. O garoto está com o pai, Ryan Dorsey, de quem ela era separada.

Conexão bizarra

Fãs e internautas encontraram uma conexão bastante bizarra entre o desaparecimento de Naya e a última mensagem pública dela nas redes sociais.

Na quarta-feira, 8, no Instagram e Twitter, a atriz compartilhou uma foto dela o filho, acompanhada pela frase: 'apenas nós dois' (Just the two of us). Essas palavras estão presentes na canção '97 Bonnie and Clyde' do rapper americano Eminem, que fala sobre uma mulher que pula no lago para se matar enquanto a filha a observa, pois ela não aguenta perder a guarda da criança.

"Só nós dois, vamos hai-hai, vamos à praia ... eu sei o que você está pensando, é um pouco tarde para nadar, mas você sabe, a mamãe é uma daquelas mulheres que fazem coisas loucas", começa a música.

"Mamãe disse que quer tentar o quão longe ela pode flutuar... Papai fez uma boa cama para mamãe no fundo do lago", diz um trecho. A polícia não comentou sobre a possibilidade de suicídio, até então.

Além dos fãs de Rivera, famosos como a cantora Demi Lovato falaram sobre o caso. “Por favor, orem para que Naya Rivera seja encontrada sã e salva”, escreveu ela nos stories do Instagram.

Gloria Gaynor foi outra cantora que pediu orações por Maya e sua família.“Hoje, por favor, junte-se a mim para orar por um milagre para @nayarivera e sua família, especialmente seu garotinho”, disse.

