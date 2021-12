Pilar expulsa Félix de casa e decide tirá-lo do San Magno

O tão esperado embate entre Paloma (Paolla Oliveira) e Félix (Mateus Solano) já tem dia para acontecer em Amor à Vida: 18 de novembro, segundo informações da coluna Telinha, do jornal "Extra".

Os segredos do vilão vêm à tona por causa de César (Antonio Fagundes), que vai descobrir que foi o administrador quem jogou Paulinha (Klara Castanho) numa caçamba de lixo quando ela ainda era bebê.

Ao saber de toda verdade, a família Khoury ficará com raiva do vilão. Então, Pilar expulsa o filho de casa e ainda decide tirá-lo do posto de presidente do hospital San Magno.

