Personalidades lamentam a morte de Gugu Liberato

O apresentador Gugu Liberato morreu após um grave acidente doméstico. A morte foi confirmada pela assessoria nesta sexta-feira, 22. Nas redes sociais, amigos e famosos lamentam a morte de um dos apresentadores mais consagrados da televisão brasileira.

"Meu coração está muito triste. O Brasil está em lágrimas. A vida tem vários mistérios e o maior deles é a morte. Eu não consigo entender como uma pessoa tão querida e amada tem que partir tão cedo", lamentou a apresentadora Ana Hickmann, no Instagram.

Rodrigo Faro demonstrou tristeza e contou que Gugu Liberato é uma referência para o trabalho que faz na televisão. "Descansa em paz meu amigo, minha referência...Obrigado por ter me dado o privilégio de ter convivido, aprendido com você durante mais de 30 anos...".

"Um talento que vai deixar saudades nos apaixonados pela televisão", pontou a Rede Globo, no Instagram.

A apresentadora Angélica Ksyvickis se pronunciou em uma publicação no Instagram. "Estou devastada... muita força pra sua família #gratidao por ter cruzado com você nessa vida", escreveu.

"Comunicador de massa, carismático, inserido na cultura popular de mais de uma geração. Descanse em paz, Gugu Liberato. Força aos familiares, amigos e companheiros de trabalho", comentou o jornalista Leonardo Bertozzi.

A cantora Tati Quebra Barraco relembrou que o seu primeiro DVD de ouro foi entregue por Gugu, em 2004, no programa Domingo Legal. "Todas as vezes que fui nesse programa, fui tratada com respeito e vigor. Fica aqui a minha gratidão, Gugu Liberato. Descanse no Senhor!".

"Quantas tardes de domingo passamos todos juntos! Promoveu uma matéria tão linda no nascimento da Antonella, também... Sempre tão atencioso com a gente. Obrigada por tudo!", lamentou o Grupo Rouge, em seu perfil no Twitter.

Wanessa Camargo também lamentou no Twitter, pontuando que Gugu é uma lenda da televisão, que fez parte da vida da população brasileira. "Sua luz, carinho e talento vão viver pra sempre. Eu só desejo que Deus conforte os corações de toda a família, amigos e fãs".

"Estou em choque e ainda estava me apegando as orações e aos mistérios que só Deus sabe os caminhos para o seu pronto restabelecimento", publicou Luan Santana.

O SBT também lamentou a morte do apresentador, através do Twitter. "O SBT de solidariza com a família do nosso querido Gugu Liberato, e deseja que Deus conforte seus corações".

"Toda força e solidariedade à família de Gugu Liberato, um dos maiores apresentadores da televisão brasileira e que deixou seu nome marcado para sempre na história do entretenimento", disse Felipe Neto.

"O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do apresentador Augusto Liberato, o Gugu. Nossos sentimentos aos familiares e amigos neste momento de dor", escreveu o Clube de Regatas do Flamengo, no Twitter.

