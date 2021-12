Personagens de Amor à Vida irritam movimentos pró-Palestina

Movimentos pró-Palestina, divulgaram uma nota de repúdio à TV Globo, por entenderem que os personagens Pérsio (Mouhamed Hartouch) e Rebeca (Paula Braun), da novela Amor à Vida, reforçam o discurso de legitimação da ocupação israelense dos territórios palestinos.

Segundo as entidades, o folhetim "legítima à ocupação e apartheid israelenses que já duram 66 anos", pois "todas as vezes em que é feita referência à Palestina, fala-se em guerra, o que pressupõe dois lados iguais disputando um território. Na verdade, é uma distorção da realidade: tem-se um opressor e ocupante (Israel) e um oprimido (palestinos). Na verdade, é uma distorção da realidade: tem-se um opressor e ocupante (Israel) e um oprimido (palestinos).", diz o texto, que ainda alega que o diálogo do autor Walcyr Carrasco "é permeado por desinformação e manipulação da verdade".

