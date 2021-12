Perfil de Hitchcock é tema de documentário do canal Arte 1

Nesta sexta-feira, 17, às 20h30, o Arte 1 Documenta destaca a vida e a obra do grande mestre do suspense, Alfred Hitchcock. Dirigido por David Lemon em 2001, o documentário Perfil Hitchcock mostra o início da carreira do cineasta britânico. Entre imagens das gravações de filmes aclamados, como Os 39 Degraus, a obra revela também os motivos que levaram Hitchcock a buscar uma nova vida nos Estados Unidos.

Filmes seus como A Dama Oculta, Correspondente Estrangeiro, Sabotador, A Sombra de uma Dúvida, Um Corpo que Cai e Os Pássaros foram responsáveis por inspirar novas gerações de cineastas e revolucionar o suspense. Reexibição domingo, às 17h50.

