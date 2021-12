Pepê e Neném entram para "A Fazenda 7"

O apresentador Britto Jr. anunciou na noite desta terça-feira, 16, as mais novas participantes da sétima edição de "A Fazenda". A dupla Pepê e Neném passou a integrar o programa, mas irá competir como uma equipe. Os prêmios ganhos devem ser divididos entre as duas e elas só têm direito a um voto.

Conforme foi explicado pelo apresentador, caso uma das gêmeas seja mandada para a Roça a outra terá que ir também. O mesmo acontece com a eliminação do público, que terá que votar na dupla e não individualmente.

Para a realização das provas será feito um sorteio e apenas uma das irmãs poderá competir. Se a sorteada for escolhida Fazendeira, as duas dividirão a obrigação de organizar o trabalho na sede e com os animais.

Se saírem vencedoras do programa, o prêmio de R$ 2 milhões também será partilhado. Esta é a primeira vez que dois participantes competem como um só. Outra dupla de irmãos gêmeos já fez parte do reality, mas em edições diferentes. Vavá integrou o elenco de "A Fazenda 5" enquanto Márcio Duarte fez parte de "A Fazenda 6".

