Pela primeira vez, 'Big Brother Brasil' vai estrear numa segunda-feira

A 17ª edição do "Big Brother Brasil" vai ao ar no dia 23 de janeiro, agora sob o comando de Tiago Leifert. Pela primeira vez em 17 anos, o programa da TV Globo estreia numa segunda-feira. A emissora não informou, porém, o motivo da mudança no dia de estreia - apenas disse que "é uma surpresa, uma das novidades desta edição".

Os participantes já foram escolhidos, e a produção do programa passou por onze capitais brasileiras para as primeiras etapas. Pela primeira vez, Manaus (AM) e Maceió (AL) participaram das seletivas. Os candidatos que não puderam comparecer aos locais da seleção foram entrevistados por meio da internet. Os participantes serão divulgados, como sempre, uma semana antes da estreia do reality show.

