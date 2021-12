Pela 1ª vez, Globo assedia funcionários da Record

Quem poderia imaginar tal cena cerca de dez anos atrás? Um emissário da Globo telefona para uma atriz contratada da Record e lhe sugere um café para conversarem. Nesse almoço, o emissário diz que a Globo tem uma proposta para fazer e a quer em sua próxima novela das 21h30 num dos papéis centrais...

Detalhes

Pois bem, o café foi tomado no Projac, e a atriz em questão é Paloma Duarte, atualmente protagonista de Pecado Mortal. O assédio ao cast da concorrente é inédito. Sempre foi o contrário.

Vem pra cá você também

Paloma não é a única funcionária da Record que está no radar da Globo. Funcionários especializados de produções, de áreas como figurino, fotografia e design e animação digitais também têm recebido ligações com o canto da sereia globífera. Alguns deles já foram da Globo no passado. Após mudarem para a Record, foram "excomungados" pela Globo uma década atrás. A emissora, que jurou jamais olhar novamente para suas "fuças", parece ter mudado de ideia e dado um perdão coletivo. Todos os perdoados (e assediados) são bem-vindos novamente.

Prestígio

Falando em Record, diretores da emissora estão bastante otimistas com duas das principais estrelas do jornalismo, e alguns já falam em unir os dois em um novo programa: Marcelo Rezende e Luiz Bacci. A ideia seria misturar jornalismo e entretenimento na mesma atração aos sábados - dia em que a Record mais perdeu audiência nos últimos meses, desde que O Melhor do Brasil migrou para os domingos.

Cachê nababesco

Andréa de Nóbrega, Kid Vinil, Amon Lima (cunhado de Sandy), que fecharam acordo para entrar em O Aprendiz - Celebridades, receberão cada um por volta de R$ 50 mil pelo trabalho (sic). Na verdade, a Record queria Lucas, o Sr. Sandy, no programa de Roberto Justus. Mas ele declinou, pois quer passar a gravidez da mulherzinha toda a seu lado. E indicou o irmão.

Água fria

O SBT festejou o ibope de estreia de Danilo Gentili na madrugada da última terça-feira. O talk-show humorístico do ex-CQC rendeu 6 pontos de média ao SBT - quase trez vezes mais que a audiência da Record (a Globo liderou com folga). Quem mais comemorou foi Ratinho, que não apenas adora Gentili, como foi o grande incentivador para que ele se mudasse da Band para o SBT.

Criatividade: nota 0

A disputa na Globo atualmente não é mais que autor vai criar a melhor novela para ocupar o horário nobre no próximo ano, e sim quem vai apresentar o melhor remake. Ou seja, a emissora não tem mais qualquer preocupação em fazer algo novo em dramaturgia, e sim copiar a si mesma com novos atores.

Olha o formato quentinho

Record e SBT não ficam atrás em termos de preguiça. Nos próximos seis meses os dois canais terão quase que toda sua programação de entretenimento "made in outros países". As duas estão numa disputa encarniçada para saber quem compra mais formatos prontos em feiras televisivas no exterior.

Oh, vida; oh, dor

Despedida da Band, rejeitada pela Record e esnobada pelo SBT, Adriane Galisteu está tentando um contrato de médio-longo prazo com o grupo do Discovery Channel, onde fez um trabalho no ano passado. Como diz o ditado (adaptado), quem não tem TV aberta "caça" com TV fechada mesmo.

