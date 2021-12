O conhecido quadro da pegadinha colocou o Programa do Silvio Santos na pauta de sites internacionais. A sequência em que uma menina-fantasma assusta pessoas dentro de um elevador, durante uma queda de energia, exibida no último domingo, 25, virou assunto no tablóide britânico "The Sun" e no site americano "Gawker".

Os veículos consideraram a piada muito assustadora e questionaram os limites do formato conhecido como "câmera escondida". O site "Gawker" chamou de "a pegadinha mais assustadora já feita" e o "The Sun" colocou na home de seu site e perguntou se a "pegadinha não tinha ido longe demais".

Assista ao vídeo, que já teve mais de 1,5 milhões de visualizações no YouTube em 48 horas:

Da Redação Pegadinha do Silvio Santos vira notícia no exterior

adblock ativo