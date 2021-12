No último domingo, 4, o programa Silvio Santos "quebrou" a internet com sua nova câmera escondida e a pegadinha "Invasão Alienígena". Um motorista levava duas mulheres no banco de trás de um carro quando o automóvel falha, o homem sai e as moças ficam sozinhas.

Elas então observam uma luz do lado de fora do veículo e veem um disco voador. Depois, vários alienígenas aparecem atrás delas e desejam atacá-las, causando pavor e gritos nas mulheres. A pegadinha foi muito elogiada nas redes sociais e o assunto foi um dos mais comentados do mundo.

Estadão Conteúdo 'Pegadinha' do programa Silvio Santos faz sucesso na internet

