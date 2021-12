A pegadinha do programa Silvio Santos inspirada na série The Walking Dead, exibida no domingo, 30, fez sucesso nas redes sociais e na imprensa exterior. Na brincadeira, um grupo de zumbis aparece em uma estação de metrô e assusta os passageiros quando um vagão do metrô sofre com uma pane no sistema.

O britânico The Sun afirmou que a armação foi "longe demais". Já o Huffington Post detonou a atração, dizendo que foi uma "armação terrível".

Confira abaixo a pegadinha:

Da redação Pegadinha de Silvio Santos é destaque internacional

