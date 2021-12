Pedro Bial volta ao ar com o programa 'Na Moral'

Na próxima quinta-feira (3), Pedro Bial está de volta com o "Na Moral" (Globo). O programa de debates chega à sua terceira temporada, que terá apenas sete episódios e será mais curta do que as anteriores por conta da campanha eleitoral -foram nove episódios na primeira temporada e 13 na segunda. Os temas, ele conta, serão interligados. "São assuntos 100% brasileiros, que têm relação direta com o momento que passamos.



O primeiro, por exemplo, será identidade brasileira. Falamos sobre o nosso famoso jeitinho, sobre a hospitalidade do povo e o olhar dos estrangeiros sobre o nosso país", adianta Bial. O ator Tony Ramos e o economista Eduardo Giannetti são os convidados. As atrizes Taís Araújo e Zezé Mota estarão no episódio que falará sobre racismo.



"Elas viveram a personagem Xica da Silva na TV e no cinema e vão discutir o papel das atrizes negras na arte, no país e no mundo", fala Bial. Embora a atração esteja pelo terceiro ano consecutivo no ar, o apresentador reforça que é preciso manter o debate na TV aberta.



"O 'Na Moral' é um programa em que assuntos típicos da TV paga são levados para um ambiente popular. Não podemos deixar que esse tipo de atração desapareça", comenta o apresentador. Mediador do bate-papo, Bial revela que pede o aplauso da plateia, mesmo quando não concorda com a opinião do convidado.



"Tenho que engolir a seco, respirar, contar as letras da palavra democracia. É possível discordar de alguém com educação e firmeza", diz. "O desejo é que os convidados possam falar o que sentem. O programa é um espaço para desabafos", dispara.

