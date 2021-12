"Pedacinho de Chão": capítulos de 28 de julho a 2 de agosto

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Meu Pedacinho de Chão", da Globo, de 28 de julho a 2 de agosto, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 28 (segunda-feira) - Zelão e Juliana se beijam

Mãe Benta diz para Zelão que Juliana não foi feita para ele. Juliana diz para Gina que pensa em Zelão o tempo inteiro. Renato passa uma lista enorme para o Prefeito das Antas com o material que irá precisar em seu posto de saúde. Zelão adverte Giácomo que não se meta com Rosinha poisIzidoro não está gostando nada dela trabalhar na venda com ele.

Izidoro diz para Rodapé que vai bater em Giácomo por ele bancar o viúvo apaixonado para Rosinha. Zelão beija Juliana e ela admite para Gina que o ama muito. Rosinha suspira por Giácomo.

Dia 29 (terça-feira) - Giácomo recebe carta de Milita

Renato garante a Epaminondas que não apoiará a candidatura do prefeito e afirma que ficará fora da política. Zelão impede que Izidoro brigue com Giácomo por causa de Rosinha. Juliana se entende com Mãe Benta. Giácomo e Rosinha se abraçam com afeto. Giácomo recebe uma carta de Milita.



Dia 30 (quarta-feira) - Epaminondas promete construir casa para Zelão

Giácomo fica comovido com a carta de Milita e Viramundo. Ferdinando entrega a Epaminondas o discurso que escreveu para o pai falar à população da vila. Epaminondas conta a Zelão que construirá uma casa pra ele. Giácomo assume Rosinha como sua noiva. O pai de Renato aparece na vila, surpreendendo o médico.



Dia 31 (quinta-feira) - A emissora ainda não divulgou o penúltimo capítulo



Dia 1º (sexta-feira) - A emissora ainda não divulgou o último capítulo



Dia 2 (sábado) - Reprise do último capítulo

